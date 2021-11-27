قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ فكرة الأذان الموحد مطروحة منذ سنوات عدة، وأنه لا مانع منها شرعًا، لافتًا إلى أن تجربتها في بعض الدول.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه ينبغي أن يُرفع الأذان من شخص حي وموجود وليس متوفى، وذلك من باب الاستحباب وليس من باب شرط الصحة.



وأشار المفتي، إلى أن الأصل في الأذان أنه إعلامٌ بدخول وقت الصلاة ومن ثم أداء هذا الواجب الشرعي، وتابع: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال أصعد، فسألوه لماذا بلال، فقال لأنه أندى صوتًا".



وأوضح أن حلاوة الصوت عنصر أساسي ومن المرغِّبات، مشيرًا إلى أنّ مصر على مدار تاريخها امتلكت أصواتًا تُشعر بالخشوع والروحانية.



ولفت إلى أنه عند وفاة النبي محمد انقبض سيدنا بلال ولم يرغب في رفع الأذان، وغادر إلى مكان بعيد، قبل أن يرى رؤية من النبي محمد لزيارته.



وتابع: "عندما أذّن سيدنا بلال بعد طلب وإلحاح من الصحابة ما رُؤيَ ذلك المكان من البكاء كما سبقه لأنه ذكرهم بالحالة التي كانوا معها مع النبي محمد".