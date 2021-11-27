أصالة: أوافق على الغناء مع حسن شاكوش وعمر كمال

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قالت النجمة السورية أصالة، إنها توافق على مشاركة مغنيّ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في "دويتو" حال طلب أي منها عمل مشترك.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "لو حسن شاكوكش طلب مني دويتو أعمله معاه ممكن أغني معه نوع أغنية جديد وهو مختلف وبيغني على مزاجه وبدماغه وممكن أغنية مع عمر كمال أغنية بلونه".

وأوضحت أنّها لا تحب العالمية ولا تتمنى الوصول إليها بل تحب الشهرة العربية.

وأقرت أصالة، بأنّ الشهرة أثّرت على حياة أسرتها وأبنائها، قائلة: "الشهرة أثرت على حياة أولادي إيجابيًّا وسلبيًّا، والحقيقة مش عارفين نعيش حياة صحية بيننا خارج المنزل"، مؤكدة أنها منشغلة الآن بزوجها وأبنائها.