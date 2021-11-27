إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم (ع .م . ط - 374) على الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة رأس سدر، بالقرب من فرع جامعة الملك سلمان.

وأسفر الحادث عن إصابة عامر منصور حمدي، 31 عاما، بسحجات وكدمات، ومحمد محمد علي، 31 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات ، وعلاء محمود عبد المجيد، 40 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين لمستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.