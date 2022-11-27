إيطاليا: إعلان حالة الطوارئ على جزيرة إيسكيا بعد انهيار أرضي مدمر

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ اليوم الأحد، على جزيرة (إسكيا) جنوبي البلاد المتضررة من انهيار أرضي مدمر ناجم عن هطول أمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإدراج عشرات آخرين على قائمة المفقودين.



ونقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد عن وزير الحماية المدنية، نيلو موسوميسي، قوله إنه تم إطلاق دفعة أولى من أموال الإغاثة تبلغ مليوني يورو خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء والذي أعلن حالة الطوارئ.



ولا يزال أكثر من 200 عامل إنقاذ يبحثون عن عشرات الأشخاص المفقودين، بينما انشغل مئات المتطوعين وآخرين في تنظيف شوارع البلدة.



فيما أعاقت الأمطار والرياح الشديدة جهود الإنقاذ المبذولة، كما أدت إلى إرجاء وصول عبارات تحمل تعزيزات من البر الرئيسي إلى المنطقة المتضررة.