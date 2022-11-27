قتل طفل أوكراني حديث الولادة، بقصف جوي روسي، وهو أصغر ضحايا ما تسميه كييف "الغزو الروسي لأراضيها"، في إشارة إلى الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي، والتي تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة".



وقالت وكالة "نكستا" الأوكرانية، إنه "تم دفن طفل يبلغ من العمر يومين قتل على يد من سمتهم "الغزاة الروس" بصاروخ في فيلنيانسك، منطقة زابوريجيا.



ونشرت الوكالة صورة تظهر أهالي الطفل وهم يجهشون بالبكاء ووالدته منهارة من حزنها على رحيل ابنها.



وكانت شبكت "إن بي سي نيوز"، قد أفادت في وقت سابق، بمقتل الطفل الرضيع بعدما أصابت صواريخ روسية قسم التوليد بأحد المستشفيات في جنوب البلاد، الثلاثاء الماضي، وتمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ والدة الطفل والطبيب المعالج.



وتشير إحصاءات مكتب المدعي العام الأوكراني، إلى مقتل 438 طفلا وإصابة 841 آخرين منذ أن بدأت روسيا الحرب.