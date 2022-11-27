انهيار أرضي بسبب الأمطار في جزيرة إيشيا الإيطالية يجرف المنازل والسيارات

وقالت ليزا موشيارو، واحدة من سكان الجزيرة، لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "لقد بدأنا سماع أصوات مرتفعة، تشبه الرعد، قرب الثالثة فجرا، ثم بدأ الانزلاق الأرضي الأول، وتلاه انزلاق ثان مروع".

وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، قال للصحفيين إن "الموقف معقد بشدة"، ونعتقد أن المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض والركام، حيث شهدت المنطقة سقوط أمطار وصل منسوبها إلى نحو 15 سنتيمترا في غضون 6 ساعات.

وتشهد المنطقة أمطارا غزيرة، مستمرة لعدة أيام، كما تحذر سلطات الأرصاد من استمرار هذه الموجة من الرياح الممطرة حتى يوم الأحد.