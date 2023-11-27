مصادر فلسطينية: كتائب القسام تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين للصليب الأحمر

أفادت مصادر فلسطينية، ببدء تسليم كتائب القسام للدفعة الرابعة من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر.



جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة الجزيرة، دون مزيد من التفاصيل.



ويأتي تسليم هؤلاء المحتجزين ضمن صفقة تبادل للأسرى، مبرمة بين حركة حماس وإسرائيل في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها في قطاع غزة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.



وقبيل انتهاء الهدنة في يومها الرابع والأخير، أعلنت حركة حماس الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.