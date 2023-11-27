انضمام المدمرة ديلمان الإيرانية الصنع إلى سلاح البحر في الجيش الإيراني

انضمت المدمرة "ديلمان" الإيرانية الصنع تماما في ميناء بندر انزلي، إلى الأسطول الشمالي لسلاح البحر في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن الفارق بين المدمرة "ديلمان"، التي تعتبر من فئة موج وبين نظيراتها، هو هيكلها الذي لا يمكن للرادار اكتشافه، والميزة الأخرى هي استخدام منصات رادارية متقدمة، ومجهزة بسارية متطورة رباعية الأضلاع على شكل عين نسر، يحتوي كل وجه منها على 1000 مصفوفة، بإجمالي 4000 مصفوفة.

ويتراوح وزن المدرة بين 1300 و1500 طن، وبإمكان الرادار اكتشاف 100 هدف واعتراض 13هدف في آن واحد، واكتشاف أهداف مثل المقاتلات والمسيرات والمروحيات والصواريخ /سطح – جو/، واعتراض الأهداف العائمة، وبإمكان هذا الرادار الذي يتم نصبه على المدمرة "ديلمان"، اعتراض الأهداف لمسافة 200 کیلومتر.