 بدء المحادثات لتشكيل حكومة في هولندا بصورة فوضوية بعد استقالة حليف خيرت فيلدرز - بوابة الشروق
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بدء المحادثات لتشكيل حكومة في هولندا بصورة فوضوية بعد استقالة حليف خيرت فيلدرز

أمستردام - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:12 م

بدأت المحادثات من أجل تشكيل حكومة في هولندا، اليوم الاثنين، بصورة فوضوية، عندما استقال حليف اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، كمفاوض.

وتم تعيين جوم فان سترين، للقيام بدور رئيسي في الجهود التي يبذلها فيلدرز من أجل تشكيل ائتلاف بعد إجراء الانتخابات الأسبوع الماضي، التي شهدت فوز حزب "من أجل الحرية" بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وكان من المقرر أن يبدأ فان سترين في إجراء محادثات مع زعماء المجموعات البرلمانية، اليوم الاثنين. ومن غير الواضح كيف ستسير العملية الآن بعد استقالته.

وجاء رحيل فان سترين بعد أن تبين في مطلع الأسبوع أنه يواجه اتهامات مرتبطة بالاحتيال المزعوم على صاحب عمل سابق. ومن جانبه، نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفات.

جدير بالذكر أن فوز فيلدرز كان بمثابة مفاجأة كبيرة في السياسة الهولندية، وقد رحب به "المتشككون في الاتحاد الأوروبي" بجميع أنحاء التكتل.

ولكن من المتوقع أن يكون تشكيل حكومة يمينية، صعبا.


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