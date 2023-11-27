البنك المركزي الصيني يضخ 501 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، 501 مليار يوان (70.4 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي 664 مليار يوان (93.23 مليار دولار)، وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني تراجعا طفيفا أمام الدولار في تعاملات اليوم بعد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وبلغ سعر العملة الصينية اليوم، 1159. 7 يوان لكل دولار مقابل 1151. 7 يوان يوم الجمعة بتراجع قدره 8 بيب صيني.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.