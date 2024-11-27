تموين القاهرة تحرر 495 محضرًا ضد المخابز المخالفة بالعاصمة

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية علي المخابز، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار ثابت، اليوم الاربعاء، إلى تشكيل عدد من الحملات التموينية المكبرة خلال الأسبوع الماضى لتشديد الرقابة على االمخابز، موضحًا أنها أسفرت عن تحرير عدد 495 محضر عبارة عن 31 محضر متنوع مابين تصرف وتجميع لعدد 256 شيكارة دقيق 87% لاعادة طرحها فى السوق السوداء بقصد التربح.

وتابع:" و464 محضر لمخالفات متنوعة مابين بيع بأزيد من السعر الرسمى ونقص وزن و عدم صلاحية ميزان وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بالسجلات وأيضا عدم وجود ترخيص وتوقف بدون إذن".

وشدد على تحسين جودة الخدمات المقدمة وخاصة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة، مؤكدًا أن المديرية تواصل بذل كل الجهد من أجل تقديم خدمات تموينية للمواطن بصورة متميزة وجيدة.