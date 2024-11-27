وفاة شخص وإصابة 13 آخرين إثر حادث سير في نيوزيلندا

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لقى شخص حتفه وأصيب 13 شخصا آخرين، وتم نقلهم لمستشفيات نيوزيلندا، عقب تصادم حافلة تقل سائحين بمركبتين اليوم الأربعاء.

وقال قطاع الإسعاف إن شخصين من المصابين حالتهما حرجة، كما أصيب أربعة آخرون بإصابات شديدة، في حين كانت إصابات الآخرين متوسطة، بعد الحادث الذي وقع في منطقة وايكاتو في نورث إيلاند.

ولم يعرف سبب وقوع الحادث. فقد حدث على قطاع مستقيم على طريق سريع في أحوال طقس جيدة.

وأكدت شرطة نيوزيلندا أن حافلة صغيرة تقل 11 سائحا دوليا والسائق تعرضت لحادث. وكان هناك ثلاثة أشخاص على متن المركبتين الاخريين وقت الحادث.