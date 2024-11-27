 المولوية المصرية بقيادة عامر التوني في قبة الغوري الجمعة المقبلة - بوابة الشروق
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المولوية المصرية بقيادة عامر التوني في قبة الغوري الجمعة المقبلة

محمود عماد
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 3:52 م

ضمن أنشطة وزارة الثقافة الفنية والتراثية، يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عرضا جديدا من عروض فرقة "المولوية المصرية"، بمركز إبداع قبة الغوري، في الثامنة مساء الجمعة القادم، بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

تقدم الفرقة مختارات من المدائح وفنون الإنشاد من أشعار الشيخ جلال الدين الرومي وابن الفارض وابن عربي ومن التراث الصوفى عموما.

"المولوية" هي رقصة صوفية ظهرت منذ أكثر من ٨٠٠ عام على يد الزاهد الشيخ جلال الدين الرومي، تحولت إلى "فلكلور" عالمي، أسس الفرقة الفنان الدكتور عامر التوني تحت مسمى "المولوية المصرية"، لتكون مختلفة عن باقي الفرق المولوية الأخري في تركيا، أو الموجودة في أي بقعة من بقع العالم للحفاظ على الهوية والطابع المصري الصوفي.

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