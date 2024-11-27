الاتحاد الأوروبي: نحتاج توافقا بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد يتمنى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعله ممكنا، مؤكدا دعم الاتحاد لحل الدولتين.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء: «حماس وإسرائيل يجب أن يوافقا على وقف إطلاق النار».

وتابع: «حماس لا تنوي أن تقوم بالسلام، وقطر (التي تستضيف المكتب السياسي للحركة) كانت تدعم المفاوضات، ولم نرَ إرادة من حركة حماس للخروج من هذا السياق، لذلك فإننا نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تماما».

واستكمل: «نحتاج إلى أنْ يكون الجانبان موافقين، ولكن الطرفان لم يوافقا رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الأمريكيين والمصريين والاتحاد الأوروبي».