 الجيش اللبناني يستعد للانتشار بالجنوب ويصدر توجيهات لسكان القرى الحدودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يستعد للانتشار بالجنوب ويصدر توجيهات لسكان القرى الحدودية

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:39 ص

قال الجيش اللبناني إنه يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشاره في جنوب البلاد وفق تكليف الحكومة اللبنانية، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، في بيان، أن القوات اللبنانية تقوم بتنفيذ مهماتها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في إطار القرار 1701، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ووفقا للبيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد دعت قيادة الجيش المواطنين إلى "التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وشددت قيادة الجيش على "أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم".

كما دعت "الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش".

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