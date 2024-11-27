ميركل: ميرتس استوفى شرطا مهما للفوز بمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن فريدريش ميرتس، مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار، استوفى شرطا مهما يؤهله لتولي أعلى منصب حكومي في ألمانيا.

وخلال تقديم مذكراتها التي تحمل عنوان "الحرية. ذكريات 1954 - 2021"، قالت ميركل في المسرح الألماني في برلين مساء اليوم الثلاثاء "يجب أن يكون لديك هذه الإرادة القوية للسلطة، وفريدريش ميرتس يمتلك هذه الإرادة، ولهذا أتمنى له النجاح." وجاء هذا ردًا على سؤال من الصحفية آن فيل حول ما إذا كانت تتمنى لميرتس أن يصبح مستشارًا قريبًا.

يذكر أن الصحفية آن فيل هي التي تدير فعالية تقديم مذكرات ميركل الرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي.

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما يتزعم ميرتس أيضا الكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين. كما أن ميرتس هو مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

يشار إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2002، كانت ميركل، التي كانت حينها رئيسة الحزب المسيحي، أزاحت ميرتس من منصب رئيس الكتلة البرلمانية، مما أثر بشكل كبير على علاقتهما.

وفيما يتعلق بالسؤال الحالي حول ما إذا كان ينبغي إعادة طالبي اللجوء من على الحدود الألمانية(كما يطالب ميرتس)، أكدت ميركل اختلافها مع موقف ميرتس، وقالت:"بالنسبة لي، كان من المهم ألا نقوم بذلك. وأعتقد أن هذا هو النهج الخاطئ. لكن الحال هو أن هذا هو الرأي الذي يتبناه".