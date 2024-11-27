 محافظ الغربية يشدد على حصر المنشآت الأيلة للسقوط بعد حريق مصنع الغزل بسمنود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يشدد على حصر المنشآت الأيلة للسقوط بعد حريق مصنع الغزل بسمنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علاءشبل:
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 12:42 م

شدد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، على الانتهاء من عمل لجنة المنشات الآيلة للسقوط وفحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق وذلك على خلفية حريق مصنع الغزل بسمنود أمس.

كما أمر بتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كان مصنع الغزل والنسيج بسمنود قد شهد اندلاع حريق داخل المصنع، وسارع المحافظ للتدخل الفوري، موجها باستدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد.

وكشفت مصادر عن احتراق 13 ماكينة وآلة بالمصنع وقدرت الخسائر الأولية بنحو 10 ملايين جنيه وأصيب 9 أشخاص من العمال بحروق بسيطة واختناقات وتم علاجهم داخل الموقع.


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