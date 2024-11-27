 مايك والتز: وقف إطلاق النار في لبنان انتصار لترامب ورسالة ضد الفوضى - بوابة الشروق
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مايك والتز: وقف إطلاق النار في لبنان انتصار لترامب ورسالة ضد الفوضى

مايك والتز
مايك والتز
د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 6:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 6:28 ص

أطلعت إدارة الرئيس جو بايدن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة عن كثب على جهودها للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفقا للإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها.

وفي الوقت نفسه، سارع فريق ترامب إلى ادعاء الفضل في هذه البقعة النادرة من الأخبار السارة لإدارة ديمقراطية كانت قد تأثرت بالصراع الطاحن في الشرق الأوسط.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، الذي اختاره ترامب لمنصب مستشاره للأمن القومي، في منشور على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، قبل وقت قصير من توقيع مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق:"الجميع قادمون إلى طاولة المفاوضات بسبب الرئيس ترامب... لقد أرسل انتصاره المدوي رسالة واضحة إلى بقية العالم بأنه لن يتم التسامح مع الفوضى. أنا سعيد برؤية خطوات ملموسة نحو التهدئة في الشرق الأوسط".


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