بدء عودة النازحين مع سريان وقف إطلاق النار في لبنان

بدأت صفوف من السيارات التي تقل نازحين اضطروا لمغادرة جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية في التوجه جنوبا لا سيما إلى صيدا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.

ويعود النازحون إلى القرى البعيدة نسبيا عن تلك التي قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن العودة إليها في جنوب لبنان حتى إعلانها آمنة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ووفقا لـ"الجزيرة"، أظهرت مشاهد نشرتها منصات محلية لبنانية آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدة كفر كلا جنوبي لبنان مع بدء عودة النازحين إلى مناطقهم.

وبدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان تدريجيا على مدى 60 يوما، بينما سيسيطر الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان ألا يرمم حزب الله بنيته التحتية هناك.