رأى الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، عدم كفاية إدانة هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، والتي أثرت بالسلب على قناة السويس.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء: «لم يتعرض الحوثيون لإدانة كافية منا، من أن ما يفعلوه الحقيقة لا يضر بإسرائيل؛ ولكن يضر بشقيقة عربية».

وفي سياق متصل، علق على موافقة مجلس الوزراء الأمني لحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، واصفا إياه بـ «بارقة أمل»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «التاريخ يحتم علينا الحذر».

وتساءل عن الفرق بين لبنان وفلسطين، في ظل مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بشأن غزة منذ أكثر من عام، موضحا أن الفرق يكمن في أن لبنان دولة معترف بها دوليا، ولديها مؤسسات رسمية كالجيش والبرلمان، لاسيما وأن الشعب اللبناني يسعى لإصلاح «الخلل الواقع في أن من يقوم بالحرب هو ميليشيا حزب الله والتي ليست خاضعة للدولة اللبنانية».

وأوضح أن الوضع الفلسطيني من الانقسام بين حماس والضفة الغربية؛ يعيق موقف المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي شكلا ضغوطا كبيرة على إسرائيل؛ لوقف العدوان على لبنان.

واقترح من جانبه، أن تقوم الدول العربية الست الموقعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة والضفة الغربية مجتمعتين، وإعادة إحياء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتسليحها بقوة أمنية، معتبرا أن ذلك سيمثل تقدما غير عاديا في سبيل تحقيق الاستقرار.

ولفت إلى معاناة دولة الاحتلال هي الأخرى من الإنهاك، مستشهدًا برفض 40% من قوات الاحتياط المشاركة في القتال، وزيادة معدلات الهجرة من الأراضي المحتلة إلى كندا وأوروبا.