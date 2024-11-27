توقيع 21 دولة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين دول التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

شهد الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، توقيع 21 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد.

ويعتبر هذا العدد من التوقيعات التي يتم في اليوم نفسه حدثا تاريخيا، ومن شأنه أن يساهم في الإسراع في خطوات المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ ليبدأ سريانها، كما يعكس هذا العدد من التوقيعات في الوقت نفسه استشعار الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم، وحرصها على تعزيز التعاون في مجال مكافحته.

وفي هذا الصدد تحث الأمانة العامة بقية الدول الأعضاء على المبادرة بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لما لها من أهمية في توفير إطار للتعاون من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة.

كما تدعوها إلى التوقيع والمصادقة على بقية الاتفاقيات والأنظمة لكي يتسنى للمنظمة توسيع نطاق التعاون ليشمل جميع الدول الأعضاء وفي جميع المجالات.