إسرائيل تقصف القنيطرة بالمدفعية في انتهاك جديد لسيادة سوريا

قصفت إسرائيل بالمدفعية، مساء الخميس، منطقة تل الأحمر الشرقي في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الحكومية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددا على ريف القنيطرة وتقصف تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف مدفعية".

ولم ترد أنباء فورية عما إذا كان القصف أدى إلى وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وحتى مساء الخميس، بلغ العدد الإجمالي لحوادث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة في ريف القنيطرة خلال نوفمبر الجاري، 47 حادثا، وذلك وفقا لرصد أجرته الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية سورية.

وتنوعت هذه الحوادث بين 45 توغلا عسكريا وأمنيا وحادثي قصف مدفعي إسرائيليين.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات في أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.