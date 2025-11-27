محافظ أسوان ينهي خدمة 9 موظفين لتعاطيهم المخدرات بمركز كوم أمبو

أصدر محافظ أسوان، إسماعيل كمال، قرارين إداريين بإنهاء خدمة 9 من العاملين ثبت تعاطيهم المواد المخدرة أثناء أدائهم العمل الحكومي. وجاء القرار رقم 307 لسنة 2025 بإنهاء خدمة 8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بينما شمل القرار رقم 306 لسنة 2025 إنهاء خدمة موظف واحد بمديرية الشباب والرياضة بإدارة شباب كوم أمبو.

وقد استندت القرارات إلى الخطابات الرسمية الواردة من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بشأن النتائج الإيجابية لعينات تحاليل المادة المخدرة من نوع "الحشيش" الخاصة بهؤلاء الموظفين.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة للمواطنين.

وشدد إسماعيل كمال على أن المحافظة لن تتهاون مع أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، حرصًا على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.

وأوضح أن القانون واضح وصارم في هذا الشأن، وأنه لا يسمح لأي موظف تولي مسؤولياته وهو تحت تأثير المواد المخدرة، نظرًا لما يمثله ذلك من خطورة على كافة المستويات، مؤكداً التزام المحافظة بتطبيق القانون بكل قوة دون أي استثناءات.