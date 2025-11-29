 قناة الأهلي: الكاف سيناقش واقعة «سكينة المعجون» في مباراة الجيش الملكي - بوابة الشروق
قناة الأهلي: الكاف سيناقش واقعة «سكينة المعجون» في مباراة الجيش الملكي

الشروق
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:52 م

أكدت قناة الأهلي أن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، سيتم إحالتها إلى لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضحت قناة الأهلي أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيتناقش ما حدث خلال مباراة النادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، على أن تتخذ قراراتها خلال الفترة القادمة.

وكانت مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي قد شهدت كميات كبيرة من زجاجات المياه على لاعبي الأحمر، بجانب إلقاء "سكينة معجون" في وسط الملعب، وهو ما أسفر عن مشادات عنيفة بين لاعبي الفريقين.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعادل أمام الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


