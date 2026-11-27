وصل 4 مصابين، اليوم الجمعة، إلى مستشفى جرجا العام، بعد تعرضهم، بحسب البلاغ، لعقر كلب ضال بناحية بني عيش، نجع الجديان، بمركز جرجا.

وتتراوح أعمار المصابين بين 4 و13 عامًا، وجميعهم من أطفال القرية، وإصاباتهم كالتالي: طفل (13 عامًا) أصيب بسحجات متفرقة بالفخذ الأيسر، وطفلة (5 أعوام) أصيبت بجرح بالساق اليمنى، وتم تحويلها إلى مستشفى بردَيس لأخذ المصل، وطفلة (10 أعوام) أصيبت بجرح سطحي بالساق اليسرى، وطفلة (4 أعوام) أصيبت بعقر بالساق اليسرى.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بمستشفى جرجا العام، كما تم إبلاغ الطب البيطري بجرجا، وأفاد البلاغ بفرار الكلب هاربًا باتجاه الزراعات، وتم تحرير محضرا بالواقعة.