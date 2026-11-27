تحدث ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن استعدادات فريقه لمواجهة برينتفورد، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفًا عن تطورات الحالة البدنية للنجم برونو فيرنانديز.

وأثار مدرب مانشستر يونايتد الشكوك حول إمكانية مشاركة قائد الفريق في المباراة، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية، الجمعة، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات البدنية.

وقال بوكيتينو في تصريحاته: «لا نعلم حتى الآن ما إذا كان برونو فيرنانديز سيكون متاحًا لمواجهة الغد، فقد كان يعاني من مشكلة بسيطة».

وتطرق المدير الفني إلى الحالة المعنوية للاعبيه قبل اللقاء، مؤكدًا أن الفريق يدخل المواجهة بروح إيجابية وحماس كبير، رغم الصعوبات التي يواجهها بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «نصل إلى المباراة ونحن مفعمون بالحيوية والإيجابية، لكن الأمر يكون صعبًا على اللاعبين عندما لا تأتي النتائج بالمستوى المطلوب».

وتابع: «نحاول مساعدتهم قدر الإمكان، فهذه مجموعة من اللاعبين الذين يرغبون في تقديم أداء جيد، وتتمثل مهمتنا في مساعدتهم على استعادة الثقة بأنفسهم».

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة برينتفورد على ملعبه، في ظل معاناته من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، جمعها خلال أول 11 جولة.