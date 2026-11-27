قررت اللجنة الهندسية بمحافظة الإسكندرية المشكلة لمعاينة عقاري شارع السلام بمنطقة الفلكي، بنطاق حي المنتزه أول، استمرار إخلائهما بالكامل، وقطع المرافق عن العقار الملاصق لبرج نور الصباح، مع البدء في رصد ومتابعة أي تغيرات في درجة ميل البرج، وتوفير سكن بديل مؤقت لسكان العقارين، وذلك عقب سقوط أجزاء من واجهة أحد العقارين.

ووفق بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم، حيث أجرت اللجنة الهندسية معاينة ميدانية للعقارين، برئاسة الدكتور محمود التوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومحمد صلاح، سكرتير عام المحافظة.

وحددت اللجنة بدء أعمال رصد ومتابعة أي تغيرات في درجة ميل برج نور الصباح، للوقوف على حالته الإنشائية ومدى تأثره بالعقار المجاور، وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة وفقًا لنتائج الرصد والتقييم الهندسي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وعدم السماح بوجود أي تجمعات أو تواجد سكاني داخل العقارين لحين التأكد من سلامة الموقف الإنشائي، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الهندسية المختصة، وتأمين محيط العقارين ومتابعة الموقف على مدار الساعة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء، وعدم التواجد أو المرور بمحيط العقارين لحين انتهاء أعمال الفحص والرصد الهندسي وصدور تعليمات الجهات المختصة، مؤكدة أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يأتي على رأس أولويات المحافظة.

يأتي ذلك بحضور اللواء ياسر أبو الخير، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد محمد السروجي، مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، والعميد أحمد إبراهيم، مدير مركز السيطرة بالمحافظة، والمهندسة زينب السيد، رئيس حي المنتزه أول، إلى جانب الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.