يتمسك نادي بايرن ميونخ الألماني باستمرار مدافعه جوناثان تاه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، رافضًا فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.

ويرتبط المدافع الألماني جوناثان تاه بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي البافاري موقفًا قويًا بشأن مستقبله مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، فقد أجرى مسؤولو برشلونة محادثات شفهية مع إدارة بايرن ميونخ، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المدافع الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، لا يرغب في رحيل جوناثان تاه، ويتمسك باستمراره مع الفريق، رافضًا الاستغناء عنه في منتصف الموسم.

وأشار التقرير إلى أن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، هو صاحب الرغبة في ضم اللاعب، بعدما سبق له العمل معه خلال فترة تدريبه لفريق باير ليفركوزن الألماني.

وكان جوناثان تاه قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف عام 2025، قادمًا من باير ليفركوزن، ليصبح أحد العناصر الدفاعية في صفوف الفريق البافاري.