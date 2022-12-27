شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، الندوة التي نظّمتها الكلية تحت عنوان المشروعات القومية، وبناء الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة.

واستضافت الكلية خلال الندوة، حنان حمدي مدير البرامج بالمركز، بحضور الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالقاعة الكبرى بالكلية.

وأكّد الدكتورة أحمد حسني، أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على التعاون مع كل الجهات بهدف رفع الوعي والانتماء والولاء لدى الطلاب؛ لذا تمّ التعاون مع مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم من أجل تسليط الضوء على المشروعات القومية وجهود الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

واستعرض المجهودات المبذولة في إرساء أسس سياسية قوية، وكذلك المجهودات في القطاع الاقتصادي من خلال التوجيهات والتشريعات والقوانين المنظمة للكيانات والحياة السياسية، والتي تسير جنبًا إلى جنب مع المشروعات الاقتصادية التي توليها الدولة المصرية كل الاهتمام لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، الأمر الذي يتيح للفرد ممارسة واجباته، ويحفظ له كرامته ويكفل حقوقه.

كما تناول المشروعات القومية المهمة التي تنفّذها الدولة، وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي، من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، وممر التنمية والأراضي المستصلحة، وتطوير عواصم المدن وإعادة توزيع الكتل السكانية، وتبطين الترع والشبكة الجديدة للطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة، ومجهودات استيعاب العمالة العائدة من الخارج، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بشكل آمن.

وناقش التحديات التي تواجهها الدولة، وأنها ليست في معزل عن تبعات الأزمات العالمية، موجهًا الطلاب بضرورة الوعي بالقضايا القومية، بمزيد من الولاء والانتماء والوقوف خلف الدولة، وأن يقوم كل فرد بالدور المنوط به للحفاظ على مقدرات التنمية والتطوير.

وأوضحت حنان حمدي، أن مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم يهتم بالتوعية والتثقيف لدى المواطنين من خلال الحملات والندوات التوعوية في كل المجالات، وكذلك فيما يتعلق باستراتيجية (مصر 2030)، وخاصة عند قطاع الشباب باعتبارهم وقود وقادة المستقبل.

وأوضحت أن الندوة هدفت إلى تناول واستعراض المشروعات القومية وجدواها، وما ينالها من تشكيك، وكيفية مواجهة هذا التشكيك برفع الوعي، والانتماء لدى الشباب وطلاب الجامعات ليكونوا بمثابة حائط الصد وخط الدفاع الأول عن هذه المشروعات ومواجهة ما قد ينال منها.