تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة من كشف غموض العثور على جثة سيدة بأحد الطرق بالبحيرة، إذ تبين ان وراء ارتكاب الواقعة سائق خرجت معه المجني عليها لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها موظفة "بالمعاش" مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور- وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال كريمة المجني عليها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة "سائق" بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث إن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات.

وأضافت أنه كان بحوزة والدتها "هاتف محمول، حقيبة يدها، مبالغ مالية، بعض المشغولات الذهبية".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة قيادته "ملاكى" لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها وقام بالتعدى عليها باستخدام عصى "حديدية"، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور والاستيلاء على متعلقاتها.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.