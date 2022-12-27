أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 103 آلاف منذ بدء العمليات العسكرية‎‎

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 103 آلاف و220 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي (من بينهم أكثر من 620 جنديا قتلوا أمس الاثنين فقط).

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3016 دبابة و6 آلاف و24 من المركبات المدرعة و1998 من النظم المدفعية و418 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و267 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1707 طائرات بدون طيار و4 آلاف و652 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.