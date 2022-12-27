ترامب: لم أطلب من إيفانكا أو كوشنر المشاركة في حملتي الرئاسية

• متحدث باسم مايك بنس ينفي ترشحه للسباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024





أكد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أنه لم يطلب من ابنته إيفانكا أو زوجها جاريد كوشنر، المشاركة فى حملته الرئاسية القادمة لعام 2024.

وكتب ترامب فى منشور عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعى «تروث سوشيال»: «على عكس التقارير الإخبارية الكاذبة، لم أطلب من جاريد أو إيفانكا أن يكونا جزءا من حملتى الرئاسية لعام 2024. فى الواقع، طلبت منهما على وجه التحديد عدم القيام بذلك»، مشيرا إلى أنه يريد حمايتهم من «عالم السياسة البغيض واللئيم»، وفقا لصحية «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأضاف ترامب: «طلبت منهم عدم الانخراط فى حملتى لكى لا يضطرون للتعامل مع الأخبار الزائفة والفاسدة والأمور الشنيعة التى توجد فى عالم السياسة وكواليسه».

كانت الصحيفة ذكرت فى نوفمبر الماضى أن ترامب توسل إلى كل من إيفانكا وكوشنر، للانضمام إلى فريق حملته خلال حفل زفاف ابنته تيفانى ترامب.

من ناحية أخرى، نفى ديفين أومالى، المتحدث باسم، نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، دخوله سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أن تداولت وسائل إعلام نبأ تقديمه «بيان ترشيح» إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وقال أومالى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يتقدم للترشح للرئاسة، مشيرا لاحقا إلى أن شخصا ما قد يكون «قام بمقلب» مع الصحفيين.

وفى حين أن نائب الرئيس السابق لم يتقدم للترشح فى عام 2024 بعد، فإنه قال إنه يدرس هذا الاحتمال.