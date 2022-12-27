القومي للسكان بدمياط يواصل حملة وعيك السكاني يهمنا في مدارس المحافظة

نظم فرع المجلس القومي للسكان في محافظة دمياط، ندوة تثقيفية، ضمن حملة "وعيك السكاني يهمنا" بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات، التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بحضور ميرفت الخلايلي، مدير إدارة التربية البيئية والسكانية بالتربية والتعليم، ومسئولي التربية البيئية والسكانية بالمدرسة.

وأوضحت ياسمين جوهر، مقرر المجلس القومي للسكان في محافظة دمياط، أن الندوة تناولت موضوعات المشكلة السكانية وأبعادها، وأسباب المشكلة السكانية وتأثيرها على موارد الدولة، والزواج المبكر وآثاره النفسية والجسدية على الفتاة، وتأثيره على المجتمع وتأثيره على مؤشرات الدولة، مثل التسرب من التعليم، والأمية ذكور وإناث، والعادات الموروثة لكثرة الإنجاب، وحصة مصر من مياه النيل، بحضور 45 طالبة.

أيضا تناول اللقاء العديد من المؤشرات السكانية، مثل عدد السكان، والمساحة الكلية والمأهولة، ومشكلة الأمية، والبطالة، ومواليد ووفيات"محافظة وجمهورية" مشيرة إلى التفاعل المتميز من طالبات المدرسة.