بوتين يحظر صادرات النفط إلى الدول التي تنتهج نظام سقف الأسعار اعتبارا من فبراير

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يحظر بيع النفط اعتبارا من شباط (فبراير) المقبل للدول التي تبنت سقفا لأسعار النفط.



وذكر المرسوم الذي تم نشره اليوم الثلاثاء إنه يتم حظر إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية للشركات الأجنبية والأفراد الأجانب إذا كانت العقود تشمل على نحو مباشر أو غير مباشر آلية لتحديد سقف للأسعار.



وتسري لائحة للاتحاد الأوروبي، دعمتها مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، منذ بداية الشهر الجاري لإرغام روسيا على بيع النفط بحد أقصى 60 دولارا للبرميل (159 لترا) للمشترين في دول أخرى.



وسوف يكون السقف أقل من السعر السوقي الأحدث للنفط الخام الروسي بمقدار 9.50 دولار. وربما يتم الآن توريد النفط الخام من روسيا فقط إلى الاتحاد الأوروبي في حالات استئنائية.