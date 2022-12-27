ثنائي بيراميدز يخضعان لفحص المنشطات بعد مباراة الاتحاد

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اختارت المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات 4 لاعبين للخضوع لفحص المنشطات عقب مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ووقع اختيار ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي وكريم حافظ، فيما وقع الاختيار على ثنائي الاتحاد مروان عطية وكيفين كيزيتو، لإجراء فحص المنشطات.

وبهذه النتيجة، يقفز بيراميدز 3 مراكز حيث احتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة المحلية.