بقوة القانون كهربا ممنوع من المشاركة مع الأهلي

عادت من جديد أزمة قضية محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، للتداول في الساعات الماضية على منصات السوشيال ميديا، بعد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على رسالة نجم الأهلي.

وأرسل كهربا خطابًا لفيفا لسؤاله عن أحقيته بالمشاركة مع الأهلي في ظل انتهاء مدة إيقافه يوم 6 من شهر يناير المقبل، ليرد الاتحاد الدولي بعدم أحقية اللاعب في المشاركة مع الفريق الأحمر، قبل سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه كاملة.

وعاد الجدل المثار حول أزمة إيقاف كهربا، بعدما صرح في الأيام الماضية أحد من يصف نفسه بأنه خبير لوائح في إحدى البرامج التلفزيونية الفضائية، بأحقية كهربا في المشاركة مع الأهلي يوم 7 يناير المقبل، بدون تسديد الغرامة.

وبالعودة لـ محمد متولي أحد المحامين الرياضيين الدوليين، الذي كان قد أكد في وقتًا سابق، أن كهربا لن يرفع الإيقاف عنه ويسمح له بالمشاركة مع الأهلي إلا مع اثبات دفع الغرامة كاملة بالإضافة للفوائد.

واستند خبير اللوائح الدولي، أن لائحة فيفا المترتبة على عدم الالتزام بدفع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، تنص على أنه عندما يتم فرض عقوبة يجب على المدين (كهربا) اثبات دفع المبالغ المستحقة كاملة بما في ذلك الفوائد لكي يتم رفع الإيقاف.

وعلى ذلك يظل كهربا موقوفًا بقوة القانون في المباريات الرسمية حتى يتم ارسال اثبات دفع الغرامة لـ فيفا.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والمقرر اقامتها في المغرب بشهر فبراير المقبل.

ويغيب كهربا عن المشاركة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم الجديد، بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من قبل فيفا، لحين سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح فريقه السابق الزمالك والتي تقدر بـ2.5 مليون دولار.

ويلعب الأهلي مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، بعد إسناد التنظيم إلي المغرب خلال الفترة من 1 حتي 11 فبراير المقبل.

ويشارك في مونديال الأندية، من قارة أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني كونه بطل دوري أبطال أوروبا، ويمثل أفريقيا الوداد البيضاوي المغربي، ويأتي فلامنجو البرازيلي ممثلًا لقارة أمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية فيمثلها فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، أما أوقيانوسيا فيمثلها أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، بجانب الأهلي، وفريق الهلال السعودي ممثلا عن قارة آسيا.