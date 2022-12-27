بولندا تفضل تمويل الإنفاق الدفاعي من خارج السوق في 2023

قالت وزيرة المالية البولندية ماجدالينا رزيكوفسكا لموقع "بيزنس انسايدر بولسكا"، إن ميزانية بولندا لعام 2023 تتضمن زيادة بنسبة 3٪ من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزير القول إن البنك المركزي البولندي سيخصص صندوقا بقيمة 40 مليار زلوتي للإنفاق الدفاعي.

وقالت رزيكوفسكا: "في هذه الحالة، نعتقد أن التمويل سيأتي من خارج السوق المصرفية، وبشكل رئيسي من الاتفاقات الثنائية بين البلدان"، وكذلك الاقتراض من بنوك التنمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت بولندا ستقوم بإصدار سندات لتمويل نفقات الدفاع، قالت رزيكوفسكا: "سيكون هذا هو الملاذ الأخير. لهذا السبب أشعر بالأمان التام بشأن متطلبات الاقتراض للعام المقبل".