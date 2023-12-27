الهلال الأحمر الفلسطينى: حجم المساعدات التي تدخل غزة يلبي 10% من احتياجات السكان

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كشف عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من نابلس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر يعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة، وما يدخل من مساعدات يمثل 10% فقط مما يحتاج إليه الفلسطينيون.

وأضاف: «نعمل على التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وأوضح أن هناك 12 سيارة إسعاف أجلت المرضى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن المستشفيات بالقطاع تعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية.

وأكّد أن النازحين يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والرعاية الصحية.