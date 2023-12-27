حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة بـ30 صاروخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مستوطنة كريات شمونة ‌بـ30 صاروخ كاتيوشا، ردًا على ‏استهداف منازل المدنيّين في بنت جبيل.

وقال في بيان له، مساء الأربعاء، إن «عناصر المقاومة استهدفوا في الساعة 16:30 (بالتوقيت المحلي)، مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا».

وأوضح أن الاستهداف يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل».

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن «حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة، خلال وجود وزير الخارجية إيلي كوهين، وعدد من السفراء بالشمال».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى رصد ثلاث ضربات في كريات شمونة، بما في ذلك إصابات مباشرة على المنازل.

وقالت السلطات إنها «تتعامل مع عدد من الصواريخ التي سقطت في محيط مدينة كريات شمونة، وتسببت بدمار في منازل»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضافت: «يعزل ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات من المنطقة الشمالية الآن مكان السقوط والبحث عن رفات إضافية لإزالة المزيد من المخاطر على الجمهور».

وأفادت الصحيفة بأنه «للمرة الثانية في دقائق دوت صافرات الإنذارات في منطقة كريات شمونة وموشاف مارغاليوت القريبة».