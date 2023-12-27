سفير روسيا: صداقتنا مع مصر مهمة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط

قال سفير روسيا لدى مصر جيورجي بوريسينكو، اليوم، إن موسكو والقاهرة عملا العام الماضي على تعزيز العلاقات الودية التقليدية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية.

وأضاف بوريسينكو، في رسالة له بمناسبة عيد رأس السنة، أن الشراكة الروسية المصرية القائمة على التعاطف المتبادل طويل الأمد بين الشعبين أصبحت أعمق ولها آفاق كبيرة.

وتابع بوريسينكو: يسعدنا جداً أن نرحب بشركائنا المصريين كجزء من مجموعة البريكس بداية من الأول من يناير، مشيراً إلى أن الصداقة والتعاون بين روسيا ومصر، باعتبارهما قوتين تتمتعان بإمكانيات كبيرة، تشكل ضمانة مهمة للتغلب على التجارب بنجاح وضمان الاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى وقوع أحداث مؤسفه خلال عام 2023، بما في ذلك مأساة قطاع غزة واستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.