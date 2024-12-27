 انتحار شاب بعد تناوله قرص غلة في الدقهلية - بوابة الشروق
الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انتحار شاب بعد تناوله قرص غلة في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 11:16 م

شهدت قرية 28 بساط بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته بتناول قرص حفظ الغلال المعروف بـ"حبة الغلة السامة"، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة. فشلت محاولات إنقاذه، حيث توفي فور وصوله إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتم إيداع جثمانه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بوصول شاب في حالة إعياء شديد وقيء مستمر، يُشتبه في تناوله مادة سامة.

انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الشاب يُدعى "أحمد. ع. ح. ع."، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويقيم بقرية 28 بساط. ووفقًا للتحريات، تناول الشاب قرص حفظ الغلال بسبب مروره بأزمة نفسية حادة، ما أدى إلى وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.

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