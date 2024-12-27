 وصول 25 من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول 25 من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 11:11 م

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأوضح مدير عام الصحة أن الدفعة الجديدة تضم 25 طبيبًا من أطباء الجامعات في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن، التخدير، جراحة القلب والصدر، التجميل، العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، طب الأورام، والأوعية الدموية.

وأضاف بدر أن وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة سيستمر تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب تقديم المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحي، بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

من جانبها، أوضحت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة تضم تخصصات: الجهاز الهضمي والمناظير، الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، المسالك، الرعاية، والأنف والأذن.

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