مدرب شباب بلوزداد: الهزيمة أمام الأهلي أثرت على استقرار فريقنا

اعترف عبد القادر عمراني، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري بالتداعيات السلبية للخسارة القاسية أمام الأهلي 1 / 6 الأحد الماضي، ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني، في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي تغلب فيها شباب بلوزداد على ضيفه أولمبيك أقبو بهدف نظيف، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الجزائري: "ما حدث هذا الأسبوع هز استقرار الفريق وأثر في بعض اللاعبين".

وأضاف: "لاحظت أن اللاعبين تحت ضغط كبير خلال فترة الإحماء التي سبقت المباراة أمام أقبو. الفضل يعود للاعبين وحدهم في تحقيق الفوز اليوم".

وبرر عمراني، غياب الحارس مصطفى زغبة، عن مباراة أولمبيك أقبو، برغبته في حماية الحارس بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها بعد سداسية الأهلي.

وأردف: "زغبة يظل الحارس الأول لشباب بلوزداد. فضلت إراحته في مواجهة اليوم من أجل حمايته عقب الانتقادات التي تعرض لها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وحرمته من النوم ليومين أو ثلاثة".

وكانت مصادر متطابقة أكدت ان زغبة وسليماني، رفضا قرار عمراني، بإجلاسهما على مقعد البدلاء، وغادرا مقر إقامة الفريق في وقت سابق اليوم. في حين فضل المدرب المساعد عز الدين رحيم، الانسحاب "احتجاجا" على تعيين سمير حوحو، منسق الفريق في منصب المدرب المساعد الأول، بحسب ما ذكره تقرير إخباري.