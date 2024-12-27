 حماس: اقتحام مستشفى كمال عدوان جريمة حرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: اقتحام مستشفى كمال عدوان جريمة حرب

وكالات
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 1:26 م | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 1:26 م

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إن اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها في محيطه جرائم حرب صهيونية، بحسب وصفها.

وحمّلت الحركة الاحتلال المجرم ومن خلفه الإدارة الأمريكية المسئولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وطالبت المجتمع الدولي وكل الأطراف والدول الفاعلة بالتحرك وكسر ما وصفته "بحلقة الصمت والعجز" أمام الإبادة الجماعية في القطاع، وباتخاذ إجراءات لوقف العدوان ومحاسبة إسرائيل وقادتها.

ويأتي ذلك فيما أفادت "الجزيرة نت" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية بالاعتقال، مشيرة إلى اندلاع الحرائق في أقسام العمليات والمختبر والإسعاف بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

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