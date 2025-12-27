اليابان تقدم مساعدات إنسانية بمليوني دولار للعائدين إلى أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن اليابان قدمت مليوني دولار كمساعدات إنسانية للعائدين في أفغانستان، حيث تتفاقم تحديات النزوح والفقر وإعادة الإدماج في مختلف أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في بيان صدر اليوم السبت عن المفوضية في صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.

وتهدف المساعدات إلى مساعدة الأسر العائدة في الوصول إلى خدمات أساسية، بما في ذلك غذاء ورعاية صحية ومأوى، فيما يكافح الكثيرون لإعادة الاندماج في المجتمعات بعد عودتهم من الخارج.

وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استقبلت أفغانستان 2.3 مليون عائد في عام 2025 وحده، مما يؤكد الحاجة المتزايدة للدعم والموارد لتحقيق الاستقرار في حياتهم .

وأكدت المفوضية أن المساهمة اليابانية ستدعم بشكل مباشر الأسر الضعيفة، مما يضمن حصولها على مساعدات حيوية لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن قطاعات كبيرة من السكان الأفغان ستحتاج إلى دعم إنساني عاجل في عام 2026 بسبب الفقر والصعوبات الاقتصادية.