إقبال متوسط للسيدات وكبار السن على لجان الاقتراع بالفيوم

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب إقبالًا متوسطًا من السيدات وكبار السن، في الدائرتين الأولى (بندر ومركز الفيوم) والرابعة (مركزي أبشواي ويوسف الصديق).

وتوافد الناخبون على اللجان منذ الساعات الأولى، بمساندة شباب المتطوعين لتسهيل عملية الوصول إلى اللجان وتنظيم الكشوف الانتخابية، ما ساهم في تسهيل عملية التصويت.

وتتنافس في الدائرة الأولى على مقعد واحد كل من سيد سلطان (حزب الشعب الجمهوري) ومحمد فؤاد زغلول (حزب الوعي)، فيما تتنافس في الدائرة الرابعة على مقعدين كل من يوسف الشاذلي (مستقبل وطن)، علاء العمدة (الجبهة الوطنية)، اللواء محمد تعيلب والمهندس مصطفى مؤمن (مستقلون).

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى ضرورة توفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان انتظام العمل داخل اللجان، مع الالتزام بالحياد التام.

وتأتي جولة الإعادة عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بعد قبول بعض التظلمات المقدمة من المرشحين.