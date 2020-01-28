محامى ترامب أمام محاكمة عزله: إساءة استخدام السلطة ليست جنحة تستوجب العزل

اعتبر آلان ديرشوفيتز أستاذ القانون في جامعة هارفارد الأمريكية، أمس الاثنين، أن رواية مستشار الأمن القومي الأمريكى السابق جون بولتون، عن ربط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمسار التحقيقات مع الديمقراطيين حتى لو كانت صحيحة، لن تشكل جنحة تستوجب العزل.

وقال ديرشوفيتز، المحامي المخضرم عضو فريق دفاع ترامب خلال مرافعته أمام المحكمة والتي استمرت لمدة ساعة إن "السلوك غير الإجرامي المحض بما في ذلك إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة "، يقع خارج نطاق الجنح التي تستوجب العزل"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتابع ديرشوفيتز-81 عاما-: "هذه هي الحجة الرئيسية التي أقدمها اليوم"، معربا عن مخاوفه من توجيه الاتهامات بهدف العزل للرؤساء الأمريكيين مستقبلا "لأسباب غير دستورية".

وأكد ديرشوفيتز، أن ما كشفت عنه (مسودة كتاب) بولتون حتى لو كان صحيحا لا يرقى إلى مستوى جنحة تستوجب العزل.. هذا واضح عبر التاريخ وفى في صياغة الدستور".

وأوضح أنه بعد "بحث مستفيض" وجد أن واضعى الدستور يقصدون فقط العزل على خلفية أعمال إجرامية مثل الخيانة والرشوة، لافتا أيضا إلى أن "إساءة استخدام السلطة هي اتهام طالما وجهه المعارضون بسهولة ضد الرؤساء المثيرين للجدل في تاريخنا الطويل".

يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كانت قد نشرت في وقت سابق مقتطفات من كتاب مرتقب صدوره لبولتون تشير إلى أن ترامب أبلغه في أغسطس الماضى إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا (391 مليون دولار) إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.