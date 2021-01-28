 آينتراخت فرانكفورت يضم المدافع كريستوفر لينز من يونيون برلين - بوابة الشروق
الخميس 28 يناير 2021 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

آينتراخت فرانكفورت يضم المدافع كريستوفر لينز من يونيون برلين

د ب أ
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 2:19 م

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم لخميس أنه تعاقد مع المدافع كريستوفر لينز في صفقة انتقال حر قادما من يونيون برلين.

وسينضم لينز /26 عاما/ إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل، وقد وقع عقدا يستمر حتى حزيران/يونيو 2024 .

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت :"كريستوفر أثبت خلال العام ونصف العام الماضيين أنه بإمكانه اللعب على أعلى مستويات في البوندسليجا."

وقال بوبيتش :"هي صفقة رائعة بالنسبة لنا من وجهتي النظر الرياضية والاقتصادية."

وقال لينز :"أرى أن الانضمام إلى آينتراخت يشكل الخطوة المقبلة في مسيرة تطوري وأتطلع حقا إلى الفترة التي سأقضيها بالفريق."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك