الصين والصحة العالمية تتبادلان الآراء بشأن التعاون في تعقب فيروس كورونا

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن مديرها، ما شاوي، تبادل الآراء حول سبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا والتعاون في تعقب الفيروس مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.

وقال شياوي لتيدروس إن الصين راغبة في مواصلة دعم عمل الوقاية من الجائحة والاستجابة لها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهته قال تيدروس إن الجانبين سيقومان بجهود مشتركة على صعيد التعاون في أعمال تعقب الفيروس في الصين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصل منشأ جائحة فيروس كورونا أنهى الحجر الصحي اليوم الخميس وسيبدأ في القيام بزيارات ميدانية.