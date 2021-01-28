أصالة عن أبنائها من طليقها طارق العريان: كأنهما روحي تمشي على الأرض

شاركت المطربة أصالة جمهورها على إنستجرام، بصورة ولديها الصغيرين التوأمان آدم وعلي، من طليقها المخرج طارق العريان.



وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "كأنهما روحي تمشي على الأرض، الله يحفظ ولاد هالدني كلها، ويحفظ ولادي".



يذكر أن أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في مايو 2011.



وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام انفصالها عن زوجها طارق العريان.







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